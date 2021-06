Danny Vera gaat mogelijk een programma presenteren op Radio Veronica. Dat bevestigt een woordvoerder van het radiostation. “Rob Stenders is in gesprek met Danny Vera, dus het zit er dik in dat hij uiteindelijk een programma gaat maken op Radio Veronica.”

Rob Stenders, die begin april startte aan zijn baan als zendermanager bij Radio Veronica, is momenteel bezig met de nieuwe programmering van het radiostation. Het nieuwe programmaschema moet op 21 juni rond zijn en wordt tegen die tijd ook naar buiten gebracht, zegt de woordvoerder.

Wat er allemaal gaat veranderen binnen de zender, is nog onduidelijk. Wel is bekend dat Rob op werkdagen tussen 14:00 en 16:00 uur zijn ‘Platenbonanza’ gaat presenteren. Dat programma start per 28 juni.

Foto: NPO Radio 2 | Nathan Reinds