De invalbeurt van Eddy Keur op NPO Radio 2 smaakt naar meer. Dat zegt de dj tegen de VARAgids. Keur valt nu in voor Ruud de Wild, die herstelt van darmkanker. “Het gaat gelukkig goed met Ruud. Hij komt ook op die plek terug, dat is zeker. Voor mij stopt het dan. We moeten maar eens kijken of er iets anders voor mij te doen blijft. Het is een heel warme club bij NPO Radio 2. Ik zie de klus als een mooi cadeau waar de glans vanaf is.”

Vanwege de middagshow houdt hij strikt het nieuws bij. “Mijn werkzaamheden bij de radio dragen er ook aan bij dat ik geëngageerd wil zijn. Vooral nu ik bij de NPO zit, is het meer en meer een mix van actualiteit en entertainment. Ik wil dus weten wat er speelt.”

Ruud

Eerder vertelde de dj al dat hij de invalbeurt aan Ruud te danken heeft. “Hij heeft mij voorgesteld. Een tijdje geleden is hij mijn gast geweest in mijn programma op NH Radio.”

Daar vertelde Ruud dat hij in 1986 voor het gebouw van de KRO heeft gestaan en vol verwondering naar Eddy Keur luisterde. “Dus hij zei dat ik zijn voorbeeld was. En dat heeft mij toen geraakt.” Hij probeert nu in zijn geest radio te maken. “Binnen de grenzen van de KRO-NCRV.” Op zaterdag werd hij gevraagd om het programma van Ruud over te nemen en op dinsdag zat hij er al.

Foto: NH Radio