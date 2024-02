Kai Merckx zit met zijn nieuwe middagshow op Joe recht tegenover Domien Verschuuren op zusterstation Qmusic. De twee zaten lange tijd achter elkaar bij Qmusic en hadden daar zelfs een podcast over. “We hebben het er wel over gehad. Niet te veel je best doen, gaf Domien als advies. En dan zegt-ie altijd: ‘Zo net onder mij blijven, dat is goed.’ Dat is ook goed en dan uiteindelijk huppakee gaan we er zo overheen, haha”, zegt Kai in het AD.

“Nee, het is ook raar om tegenover hem te zitten”, vervolgt Kai. “Maar ik moet zeggen dat ik er niet heel veel mee bezig ben. We zijn heel erg met het eigen verhaal bezig, zoals we bij Qmusic ook altijd gedaan hebben. En dat leidde uiteindelijk tot succes. We gaan zo goed mogelijke show maken en dan zien we wel waar het schip strandt.”

Te jong

Het was voor Kai geen uitgemaakte zaak dat hij zomaar naar Joe zou gaan. “Ik heb me eerst wel even afgevraagd of ik niet te jong was. Daarom heb ik er ook goed over na moeten denken. Hoe ga ik dat doen dan, vroeg ik me af. Toen hebben ze uitgelegd waar ze met Joe heen willen. Ik zag welke mensen er nog meer naar Joe gingen. Coen en Sander werden bekend als het duo in de ochtend. Joe wordt een heel andere zender dan dan de stations die er al zijn. Het wordt geen typische classiczender, maar een zender met hedendaagse content met tijdloze hits die scoren.”

Overigens blijft Kai ook nog op vrijdagochtend te horen op Qmusic. “Ik denk wel dat dat goed samen kan. Het geeft ook weer wat andere energie. Vrijdag met Mattie is een heel leuk uitstapje en ik ben blij dat ik dat ook nog kan doen. Maar mijn focus ligt wel op de middag. Dat is wel zo afgesproken. Ik hoef op donderdag niet een vergadering van de ochtendshow bij te wonen. Het is fijn instappen zo.”

Foto: Theun Herder / JOE