Jan-Willem Roodbeen krijgt dit jaar de Zeldzame Engel Award. De dj van NPO Radio 2 krijgt de prijs voor zijn inzet om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ongeneeslijke erfelijke aandoening Huntington.

Acht jaar geleden werd Roodbeen ambassadeur van ‘Campagneteam Huntington’, nadat hij in een radioshow twee vertegenwoordigers van de organisatie te gast had gehad. Bij Huntington worden de hersenen aangetast. Zijn gasten vertelden dat veel financiering van onderzoek naar de ziekte was stopgezet. Roodbeen beloofde na de uitzending dat hij zich zou gaan inzetten om op andere manieren geld in te zamelen.

De Zeldzame Engel Awards worden jaarlijks uitgereikt door de VSOP, de Nederlandse koepel voor mensen met een zeldzame en genetische aandoening. De uitreiking vindt donderdagavond plaats in Paleis Soestdijk.

“Heel lief”

Vanochtend werd de dj overvallen in zijn ochtendshow met het nieuws dat hij de prijs krijgt. “Jeetje… wat lief van jullie”, zei hij ontroerd. “Ik zag dit totaal niet aankomen, ik vind het heel lief. Mijn eerste reactie was: dit is niet nodig jongens. Dit was het minste wat ik kon doen. Zo mooi dat jullie dit doen, terwijl jullie het zelf zo heftig is, als je die ziekte hebt. Het zijn zulke helden, ik mag nog niet in hun schaduw staan.”

De presentator krijgt de onderscheiding in de categorie ‘media’. Er wordt onder andere ook een prijs uitgereikt in de categorie ‘mantelzorger’.

Foto: Annemieke van der Togt