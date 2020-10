De directeurssalarissen bij de publieke omroep moeten vanaf 2021 verder omlaag. Dat is volgens De Telegraaf de inzet van het kabinet. De krant heeft een uitgewerkt voorstel in handen. Bij de kleinere omroepen zullen enkele directeuren tot twintig procent van hun salaris moeten inleveren. Ook de regionale omroepen komen voorbij in de plannen.

Het salarisplafond van directeuren komt in de plannen af te hangen van het bereik, aantal leden en omzet van de omroep. Momenteel geldt NPO-breed de Wet Normering Topinkomens (WNT), die voor 2020 op 201.000 euro is vastgesteld.

Voor de verlaagde salarisplafonds worden de omroepen in vier categorie├źn ingedeeld: de kleine omroepen met WNL, PowNed, Human en de meeste regionale omroepen, en de iets grotere regiospelers als Omroep Brabant, Gelderland en RTV NH, en de grotere, zoals de EO, Omroep MAX, de NOS en de VPRO en de grote omroepen als BNNVARA, AVROTROS en KRONCRV.

Powned en WNL

Bij de bestuurders van PowNed en WNL zit volgens De Telegraaf het grootste verschil tussen hun huidige salaris en het nieuwe maximum. Zij kunnen straks nog hoogstens 148.000 euro verdienen. WNL-directeur Bert Huisjes kreeg in 2018 178.750 euro en zou ten opzichte daarvan dus zeventien procent moeten inleveren. PowNed-directeur Dominique Weesie gaat er 21,4 procent op achteruit.

Alleen voor de fusie-omroepen BNNVARA, AVROTROS en KRONCRV blijft het oude maximum gelden.

Afbouwregeling

De verwachting is dat er een afbouwregeling komt voor bestaande overeenkomsten. Bert Huisjes (WNL) laat aan de krant weten dat hij niet vooruit wil lopen op het debat dat maandag in de Tweede Kamer over de publieke omroep wordt gevoerd. PowNed-directeur Weesie hield zich woensdag onbereikbaar voor een reactie.

“Het is goed dat er iets gedaan wordt aan het beloningsniveau”, vindt SP-Kamerlid Peter Kwint. “Maar de grote vraag blijft: wat doen we nu met de presentatoren en hun bedrijfjes? De afspraak was dat Slob dat na jaren zou aanpakken.” De regeling gaat echter alleen over bestuurders.

Foto: Jan Willem van Hofwegen | NPO