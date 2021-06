Volgens Jurre Bosman, directeur Audio bij de NPO, wordt de FM steeds minder belangrijk. “Het belang van de FM neemt de komende jaren af. We zien al dat het terugloopt. Ook bij andere zenders luisteren mensen steeds vaker digitaal, totdat de FM een keertje uitgaat”, zei Jurre gisteren op NPO Radio 5.

Radio 5 heeft als enige landelijke, publieke zender geen FM-frequentie. Er wordt al jaren geroepen dat NPO 3FM haar FM-frequenties zou moeten afstaan aan het beter beluisterde Radio 5. “De zender met de meeste luisteraars krijgt niet automatisch de FM-frequentie”, zegt Jurre daarover. “Radio 1, 2, 3 en 4 zitten al tientallen jaren op de FM. Ze daar van afhalen, zou een nadeel zijn voor de luisteraars van die zender.”

Investeren in radio

Maar zijn jonge mensen niet al veel meer op online, digitaal radio luisteren gericht? Jurre: “Jonge mensen hebben vaak goedkope auto’s, tweedehands of derdehands. Daar zit dan gelukkig een FM-radio in. Maar we zien ook dat mensen willen investeren in een goede, digitale radio. Mensen kopen eens in de zoveel tijd een nieuwe telefoon, maar een radio moet soms wel 40 jaar meegaan.”

Radio 5 gaat binnenkort ook van de analoge kabel af, nu Vodafone/Ziggo die uitgifte stopzet. “Laat duidelijk zijn: ik zou heel graag een landelijke FM-frequentie willen voor Radio 5. Het heeft veel voordelen, maar we moeten het doen met de vier FM-frequenties die we hebben. We hebben er nu voor gekozen, in overleg met de omroepen, om de FM-frequenties die we hebben, te houden zoals het nu is”, aldus Jurre.

Foto: Michel Schnater | NPO