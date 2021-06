De NOS gaat deze zomer 51 EK-voetbalwedstrijden, 21 etappes van de Tour de France en 120 uur live sport van de Olympische Spelen live verslaan. Op NPO Radio 1 is de sport dagelijks te volgen. Vandaag begint het EK voetbal.

Tijdens het EK voetbal is er ook iedere dag NOS Langs de Lijn met het laatste EK-nieuws, updates, flitsen

en integrale verslagen van wedstrijden van het Nederlands elftal. NOS-commentatoren doen verslag van de wedstrijden, terwijl NOS-presentatoren samen met analisten als Hedwiges Maduro, Khalid Boulahrouz en Leonne Stentler in de studio de wedstrijden doornemen. ’s Avonds zijn er speciale reportages van verslaggevers Eline de Zeeuw en Jan Kees van der Kun.

Daarnaast is er de voetbalpodcast rondom de wedstrijden van Oranje waarin commentatoren het laatste nieuws, (vermoedelijke) opstellingen, spelopvattingen en de aankomende tegenstanders van Oranje bespreken.

Tour de France

De aanpak van de Tour de France is door de nog altijd geldende coronamaatregelen vergelijkbaar met vorig jaar. Het verslag van de NOS komt dit jaar deels uit Frankrijk en deels uit Nederland. In Frankrijk zijn de ooggetuigen van de Tour aanwezig: de verslaggevers die verslag doen van de gebeurtenissen in de Tour en het nieuws eromheen.

Omdat de Tour weer op het normale moment in het jaar gehouden wordt, keert Radio Tour de France terug. Dagelijks tussen 14:00 en 18:30 uur schuiven presentator Gert van ’t Hof en Robbert Meeder na elkaar achter de microfoon. Het commentaar komt van Gio Lippens. Sebastiaan Timmerman koerst in Frankrijk mee op de motor. Ook de analisten Thomas Dekker en Tom Veelers schuiven beurtelings aan voor de analyse van de race.

De Tour de France start op zaterdag 26 juni 2021 in Brest en finisht op zondag 18 juli op de Champs-Élysées in Parijs.

Olympische Spelen

De NOS gaat 120 uur radio maken over de Olympische Spelen op NPO Radio 1. De zender wordt omgedoopt tot ‘RadioOlympia’ met drie olympische blokken. ’s Nachts tussen 02:00 en 06:00 uur presenteren Suse van Kleef en Wouter Bouwman (BNNVARA) de uitzending. Tussen 06:00 en 11:00 uur ’s ochtends wisselt Jurgen van den Berg met Robbert Meeder het nieuws van de dag af met olympisch nieuws en live sport. Tussen 11:00 en 16:00 uur is het de beurt aan Tom van ’t Hek samen met Toine van Peperstraten (AVROTROS) of Ghislaine Plag (KRO-NCRV). Erben Wennemars is in Tokio voor reportages en het laatste nieuws.



Radioverslaggever Edwin Cornelissen maakt speciale reportages over de Spelen van Tokio 1964 en de rubriek ‘Het Geluid van Sport’ van Steven Dalebout wordt deze zomer vanwege succes geprolongeerd. In Langs de Lijn En Omstreken (iedere werkdag tussen 20:30 en 23:00 uur) is er elke avond het olympisch panel waarmee presentator Annette

van Trigt en een wisselende EO-presentator de olympische dag bespreken.

