Na Lindo Duvall en Niek van der Bruggen is er opnieuw een uitgediende terug bij Radio 538: Jurjen Gofers. Hij is elke zondagavond van 22:00 tot 0:00 uur te horen.

Al sinds de nieuwe programmering van 538 half november van start ging is Jurjen om zaterdagavond te horen. In de programmering stond Igmar Felicia op die plak, maar die is nooit op zondag te horen geweest. Inmiddels is de plek voor Jurjen op zondagavond definitief. Vragen over de terugkeer van Jurjen worden door Radio 538 niet beantwoord.

Jurjen Gofers begon in 1998 bij Radio 538 en vertrek daar in 2006. Hij werkte vervolgens voor Caz! en Slam!FM. Na een korte pauze ging hij in 2011 aan de slag bij Radio Veronica, waar hij bijna tien jaar werkte. Bij de reorganisatie in de zomer van 2020 vertrok hij bij Veronica en sindsdien was hij niet meer te horen op de landelijke radio.

Foto: Radio Veronica