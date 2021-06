82 procent van de journalisten zegt in het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met agressie of bedreiging. Dat staat in een onderzoeksrapport dat is opgesteld in opdracht van PersVeilig, een initiatief van het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Openbaar Ministerie (OM) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

“De cijfers hebben me niet verbaasd”, zegt Peter van der Velde van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en projectleider van PersVeilig in WNL op Zaterdag op NPO Radio 1. “Sinds het begin van PersVeilig hebben we al het gevoel dat de persveiligheid afneemt, maar we konden dat nooit hard maken”, zegt hij. Met dit onderzoek lukt dat wel.

Vier jaar geleden gaf zes van de tien journalisten nog aan dat ze weleens te maken hebben gehad met agressie en geweld. Dat is dus alleen maar meer geworden. “Dat is schokkend. Corona heeft niet meegeholpen.”

Foto: Raymond van Olphen