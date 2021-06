Dennis Ruyer is vanaf vandaag weer te horen op Radio Veronica. De dj was de afgelopen weken afwezig, nadat hij met spoed opgenomen was in het ziekenhuis. Dennis bleek een tijdelijke vernauwing van de kransslagader te hebben.

“Eindelijk weer een dagje zenden”, laat Dennis weten, die dagelijks tussen 10:00 en 13:00 uur te horen is op Radio Veronica.

Foto: Radio Veronica