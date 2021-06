NPO 3FM start vanochtend met de Festival Top 999. Dat is de lijst met de beste festivalnummers ooit gemaakt, gekozen door de luisteraars van het radiostation. De 999 nummers zijn tot en met vrijdag 11 juni dagelijks van 10:00 tot 18:00 uur te horen. Ook buiten die uren om is er volgens 3FM veel aandacht voor de festivals.

Vanwege het coronavirus ziet het festivalseizoen er dit jaar wel flink anders uit. Veel festivals zijn verplaatst of alsnog geannuleerd. Met de Festival Top 999 wil 3FM alsnog in de festivalstemming komen. “Natuurlijk hopen we dat er deze zomer zoveel mogelijk festivals doorgaan”, zegt zendermanager Sharid Alles. “Wij nemen vast een voorproefje op hopelijk een hele mooie zomer: met de 3FM Festival Top 999 bouw je op je balkon of in je tuin de perfecte setting om helemaal in de festivalstemming te komen.”

Naast het draaien van de 999 nummers, halen dj’s dezer dagen samen met luisteraars herinneringen op aan eerdere popfestivals. Ook wordt er dagelijks een pubquiz rond het festivalthema gespeeld. Elke avond zijn er bovendien kampvuursessies te horen met live muziek van diverse artiesten. Tot slot stelt elke avond een andere festivaldirecteur een uur radio samen, wat moet lijken op het programmeren van een festival.

Foto: NPO 3FM