Jorn Agterberg wordt vanaf 1 maart ‘Head of Programming & Content’ bij JOE. In deze functie wordt hij verantwoordelijk voor de programmering en de content van het station. Hij neemt de rol over van Iwan Reuvekamp, die in een nieuwe rol, voor beide radiomerken van DPG Media, werkzaam blijft.

Momenteel is Jorn werkzaam bij Mediahuis Radio waar hij vorig jaar begon als marketingmanager bij Radio Veronica en Sublime. Eerder werkte hij 12 jaar lang bij Qmusic in diverse functies. “Al sinds ik als tweejarig jongetje de transistorradio van mijn opa kreeg, ben ik gefascineerd door dit medium”, zegt Jorn. “Dat ik nu de kans krijg om radio en content te combineren bij JOE, waar ik ook heb meegewerkt aan de basis, is een droom die uitkomt en voelt alsof de cirkel rond is.”

Robert Bernink, algemeen directeur radio bij DPG Media, voegt toe: “Jorn is een veelzijdige en getalenteerde professional die voortdurend vooruitloopt op de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Hij is sterk in contentmarketing en heeft grote passie voor alles wat audio en radio betreft. We zijn dan ook blij dat hij terug is binnen ons team. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij deze rol met succes gaat vervullen en zal voortbouwen op het sterke fundament dat sinds de vliegende start van JOE is gelegd.”

