Eddy Keur is vanaf 11 januari vaker te horen op de radio. In de nacht van zaterdag op zondag van 00:00 uur tot 02:00 uur, is ‘Eddy’s Nachtwacht Soulnight’ te beluisteren op NPO Radio 2.

Naast zijn programma ‘Keur in de Middag’, elke vrijdagmiddag van 16:00 tot 18:00 uur, presenteert hij al enige tijd ‘Eddy’s Nachtwacht’ in nacht van vrijdag op zaterdag van 00:00 tot 02:00 uur. Met ‘Eddy’s Nachtwacht Soulnight’ is hij nu ook onderdeel van de Radio 2 Soulnight.

Foto: Powned