Mark de Deugd (32) wordt de nieuwe marketingmanager van Qmusic. Per 1 mei volgt hij Jorn Agterberg op die, na 11 jaar dienstverband, besloten heeft te stoppen en voor onbepaalde tijd een sabbatical te nemen. Mark is nu nog accountmanager bij de zender. “Ik ben heel blij met de kans die ik krijg en ontzettend trots om verder te bouwen aan het mooiste radiomerk.”

Zes jaar geleden kwam Mark bij Qmusic werken. Robert Bernink, algemeen directeur Qmusic: “Mark is een getalenteerde man, breed opgeleid en zeer leergierig. Het is voor hem het juiste moment om deze stap te maken en voor Qmusic een mooi moment om intern talent te laten doorgroeien. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij deze rol ook met glans gaat vervullen en door zal bouwen op het fundament dat de afgelopen jaren is gelegd en ons heeft geleid tot het marktleiderschap op de Nederlandse radiomarkt.”

Jorn Agterberg

Jorn Agterberg was ooit actief met een nieuwsblog over radio en kwam daarna bij Qmusic terecht. In 2020 nam hij de RadioFreak Awards voor Beste Marketing in ontvangst. Over het vertrek van Agterberg zegt Bernink: “Hij leeft het merk Qmusic, dat tot diep in zijn vezels zit. Ik vind het jammer en dapper tegelijk dat hij heeft besloten om andere dromen na te jagen en daarvoor zijn droombaan bij ons heeft opgezegd.”

Foto: Qmusic