Voormalig 3FM-dj Luc Sarneel gaat weer aan de slag als dj. Vanaf komende maandag is hij op werkdagen van 5:00 tot 6:00 uur te horen met ‘Mattie & Marieke: de PreParty’.

Luc vertrok eind 2023 bij NPO 3FM, waar hij jarenlang een nachtprogramma presenteerde. In het voorjaar van 2024 ging hij aan de slag bij ‘Mattie & Marieke’, waar na het vertrek van Tom de Graaf en Joe Stam naar 3FM ruimte was ontstaan in het team. Luisteraars van de ochtendshow kennen hem als ‘Luc van de sportredactie’.

Met dit nieuwe programma volgt Qmusic een trend waarbij de ochtendshows op commerciƫle zenders een voorprogramma hebben dat wordt gepresenteerd door mensen die onderdeel uitmaken van het team van de ochtendshow. Deze pre-shows worden deels gevuld met fragmenten uit de ochtendshow van de dag ervoor.

Niels van der Veen maakt bijvoorbeeld zijn programma op 538, Luuk van den Braak doet het op Radio 10 en Martijn Oosterveen maakt een pre-show op SLAM!. Bij Radio Veronica deed Lisanne Bronkhorst dit een tijd lang, maar sinds de start van Gerard Ekdom maakt zij een volwaardig programma tussen 4:00 en 6:00 uur ’s ochtends.

