Jordi Warners stapte bijna een jaar geleden over van SLAM! naar Qmusic. Bij die zender was het eerst ‘héél erg wennen’. “Ik moest wennen aan Hila Noorzai en aan het presenteren met een co-host, en ik moest wennen aan Qmusic. Dat ging na verloop van tijd steeds beter”, vertelde hij in een livestream van Daniël Lippens.

Na ruim vier jaar vertrok Jordi eind mei bij jongerenzender SLAM!. “Ik ging naar Q en qua doelgroep is dat echt een heel andere wereld. Op de een of andere manier vond ik me in de vormgeving en voelde ik me bij de muziek die we draaien wel gelijk thuis.”

Jordi maakte ruim een half jaar lang samen met Hila Noorzai een programma in het weekend. “Dat was een ontdekkingsreis. Je zit eigenlijk, tussen haakjes, toch in een gedwongen huwelijk. En dan hopen dat het goed gaat. Dat ging steeds beter, we leerden elkaar steeds beter kennen, het werd steeds gezelliger.”

Soloprogramma

Hila ging eerder deze maand solo, door de uren van Kimberley Dekker over te nemen. “Nu zit ik in m’n eentje op de zaterdag- en zondagavond en ik merk dat je dan toch wel wat makkelijker controle hebt over wat je doet en over wat het eindproduct is van de show die je maakt. Dat vind ik heel lekker”, aldus Jordi.

Wil de Q-dj dat helemaal geen duo-programma meer maken in de toekomst? “Het lijkt me heel vet om ooit een goed duo met iemand te vormen. Of dat nou een sidekick is of een co-host, dat maakt niet uit. Maar dan moet het wel écht matchen en dat is wel moeilijk. Het vinden van iemand met wie je op de radio matcht, is wel echt een uitdaging.”

