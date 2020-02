Hila Noorzai gaat vanaf maart solo verder bij Qmusic. Ze volgt Kimberley Dekker op, die de zender verlaat. Hila is daarmee straks op zaterdag en zondag tussen 10:00 en 12:00 uur te horen. Ze stopt als sidekick in het programma van Jordi Warners.

Hila is sinds 2017 te horen op Qmusic, waar ze meerdere shows maakte, onder andere met Joost Swinkels. Programmadirecteur Dave Minneboo: “Hila heeft de laatste tijd mooie stappen gemaakt en bewezen dat ze, zowel op beeld als op radio een groot talent is. Ook Jordi is een veelzijdig talent en heeft zich in korte tijd het Q-DNA eigen gemaakt. Beiden zijn klaar voor een soloshow op een van de grootste radiostations van Nederland.”

Foto: Qmusic