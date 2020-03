Domien Verschuuren verblijft al enkele dagen in thuisisolatie, omdat hij vermoedt het coronavirus te hebben. De dj maakt zijn middagshow op Qmusic sinds dinsdag vanuit huis. De supermarkt bezoekt hij niet meer. “Ik mag daar niet meer komen nu. Er worden boodschappen voor mij gedaan.” Toch benadrukt hij: “Weet ik veel of ik corona heb, ik ben geen arts.”

De Q-dj zegt sinds ruim vier dagen last van keelpijn te hebben. “Dat is een symptoom van corona”, vertelde Domien gisteravond in een livestream van Daniël Lippens. “Sinds vandaag ruik ik ook niks meer, ik heb geen diepte in m’n smaak. Ik heb een fles rum opengetrokken en ik ruik niks.”

Programma vanuit huis

Om het zekere voor het onzekere te nemen, maakt Domien zijn middagshow sinds dinsdag vanuit huis. “Geloof mij: het is lachen, maar voor maar twee dagen”, aldus Domien. “Op het moment dat je naar de studio gaat, ben je toch even uit je huis, dan gaat je hoofd toch anders denken over wat je gaat doen op de radio.”

Hij vervolgt: “Hierachter zit mijn slaapkamer. Als ik niks anders zou doen dan radio maken en slapen, dan ben ik alleen maar op m’n slaapkamer en in de studio nu. Het klinkt heel vet, maar het is best wel raar en saai.”

Foto: Qmusic