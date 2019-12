Met plek 30 was ‘Springen Nondeju’ van Snollebollekes één van de meest aangevraagde platen van 3FM Serious Request: The Lifeline 2019. 3FM-dj Joram Kaat moet er niks van hebben: hij kapte de plaat gisteravond in de Top Serious Request al na één minuut af. “Ik heb het geprobeerd”, riep hij, waarna hij de reclame instartte:

Op 3FM was van kerstavond tot en met tweede kerstdag de Top Serious Request te horen, de lijst met de 318 meest aangevraagde nummers. 3FM draait de lijst als dank voor iedereen die geld heeft gedoneerd. Hoewel Snollebollekes als een van de meest aangevraagde platen van de 2019-editie gold, was Joram Kaat er minder blij mee.

“We gaan alle kanten op qua muziek. Soms heb je liedjes waarvan je denkt: mwaaah”, zei hij, voordat hij Snollebollekes instartte. Toen het nummer eenmaal te horen was, riep hij meerdere keren door de plaat heen. “Sorry!”, “Het niveau gaat omlaag” en “Ik ga even koffie halen”. Na één minuut ‘Springe Nondeju’ kapte hij de plaat resoluut af.

“Ik heb het geprobeerd”, zei de 3FM-dj. Zijn actie lijkt geïnspireerd op die van Rob Stenders, die gisteren ook een plaat halverwege afkapte tijdens de Top 2000.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede