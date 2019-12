Igmar Felicia verruilde dit jaar Qmusic voor Radio 538. De dj presenteert sinds eind mei tussen 18:00 en 21:00 uur een programma in het weekend. Met Igmar blikken we terug op een ‘turbulent jaar’.

Na 2 jaar weg bij Qmusic en een nieuw avontuur bij Radio 538. Hoe was 2019 voor je?

“Ik zeg altijd: het leven loopt zoals het loopt. 2019 was turbulent, zeker omdat het ook gewoon even duurt voordat je ergens gewend bent. Ik zit voor mijn gevoel nog niet op het niveau waar ik op kan presteren. Mooi persoonlijk doel voor 2020 dus, al kan m’n perfectionisme me ook wel in de weg zitten.”

Je plaatste in september een foto op Instagram waarin je zei dat er ‘mist in je hoofd was’ en dat je het idee hebt ‘dat we soms uit angst handelen’. Was het niet altijd even makkelijk dit jaar?

“Niet per se. Ik heb deze kant sowieso wel in me zitten en ik vond het weleens interessant om te delen op Instagram. Hoewel de volgers prima begrepen dat dit ook een kant van het leven is, is het wel een mooi voorbeeld hoe sommige media er direct van wisten te maken dat ik zwaar depressief was. Het zal vast goed scoren voor de koppen, maar ik weet zelf prima waar ik in het leven sta.”

Hoe gaat het nu bij Radio 538?

“Voor mijn gevoel zit ik nog altijd in de opstartfase. Er liggen ontzettend mooie mogelijkheden en daar gaan we op dit moment volop voor. Ik zou zelf het meest gelukkig zijn als ik een vast team heb om mee te werken, dan voel je je vertrouwd en kun je het beste uit jezelf halen. Zeker nu ik voor het eerst binnen zo’n groot bedrijf werk.”

Je collega Mark Labrand zei eerder: ‘Igmar ádemt 538, hij heeft paars-groen-bloed’.

“Ik heb nog steeds alle 538-agenda’s vanaf 2000 thuis liggen en een aantal t-shirts van Radio 538 die ik vroeger besteld heb. Radio 538 blijft iets magisch voor mij hebben, omdat dat nog altijd de zender is waar ik vroeger weleens voor spijbelde om programma’s van te kunnen luisteren. Als je daar dan jaren later zelf zit, dan is dat een eer. En dat blijf ik gek genoeg dus ook nog altijd elke spreek hebben.”

Toch heb je nog steeds geen vaste sidekick.

“Nee, daar zijn we nog altijd mee bezig. Wat mij betreft kunnen dingen niet snel genoeg gaan, maar soms is het beter om vooral goed te blijven zoeken. Daardoor is het alleen niet altijd even makkelijk om te kunnen bouwen aan de ideale show. Voor je gevoel sta je dan soms in een pauzestand.”

Wat was voor jou het radiomoment van het jaar?

“Dan ga ik eens voor een klein momentje, in plaats van al die grote acties die soms veel te over-geproduceerd zijn. Ik vond het laatst ontzettend grappig dat Jelmer Gussinklo van ‘De 538 Ochtendshow’ alle Instagram-volgers ging bedanken. Het kost niets, het levert de luisteraar niet direct iets op en toch voel je de betrokkenheid tussen de makers en de luisteraars. Daar kan ik dus enorm van genieten en vind ik heel erg grappig.”

Wat was de grootste verrassing in 2019?

“Ik vind het knap dat de nieuwe ochtendshow van Radio 2 het zo goed doet.”

Wat verwacht van je van 2020?

“Ik ben zelf dit jaar toch ook wel heel erg fan geworden van podcast. Fantastisch om te zien hoe projecten gewoon weer opgezet kunnen worden zonder dat honderd mensen zich ermee moeten bemoeien. Daar zou de radio nog wat van kunnen leren. Laat radiomakers af en toe ook gewoon iets doen. Zolang er een goed plan achter zit, zal dat de radio altijd creatiever maken, in plaats van dat we niet meer zo goed creatief durven te zijn.



Wie is er in november 2020 marktleider?

“Geen idee. Ik ben heel slecht in voorspellen, want ik voorspelde ook dat Ajax de volgende ronde van de Champions League zou halen.”

Foto: Radio 538 | William Rutten