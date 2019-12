Sjors Fröhlich nam dit jaar afscheid van BNR Nieuwsradio. De ‘radioman in hart en nieren’ maakte een opmerkelijke carrièreswitch: hij is sinds vorige maand burgemeester van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Met Sjors blikken we terug op een bijzonder jaar.

Hoe was 2019?

“Het was natuurlijk een erg bijzonder jaar voor mij. Na 38 jaar afscheid nemen van de radio was niet niks. Gelukkig blijf ik bij de radio betrokken, maar nu als luisteraar.”

Vanwaar die opmerkelijk switch van radioman naar burgemeester?

“Burgemeester leek mij altijd al een geweldig beroep. Dat blijkt ook zo te zijn. Ik had echter de pech dat ik fantastisch werk had bij de radio, dus geen aanleiding om iets anders te gaan doen. Ik had met mezelf en BNR afgesproken om twee periodes van 4 jaar te blijven als hoofdredacteur. Dus eigenlijk zou ik na volgend jaar weggaan.

In de tussentijd ontstond rond het mooie gebied waar ik woon een compleet nieuwe, grote gemeente, waar een burgemeester voor werd gezocht. Na goed onderzoek of het iets voor me zou zijn, heb ik besloten ervoor te gaan. Dus ja, ik heb er wel twee jaar goed over nagedacht. En ik heb een goede keuze gemaakt.”

Hoe bevalt de nieuwe baan als burgemeester?

“Enorm goed. Ik durf te stellen dat het burgemeesterschap het meest gevarieerde beroep van Nederland is. Je bent op één dag met zoveel verschillende onderwerpen en mensen bezig. Dat is onvoorstelbaar, maar ook heel mooi.”

“Na 38 jaar afscheid nemen van de radio is niet niks”

Mis je de radio al?

“De radio maakt deel uit van mijn leven, ook nu nog. Ik mis mijn collega’s, maar heb gelukkig nog veel contact met oud-collega’s. En zoals gezegd luister ik veel.”

Dus die burgemeesterspodcast gaat er komen?

“Ja, ik speel met het idee om zo’n podcast te maken, waarin ik praat met collega’s. Waar lopen zij als burgemeester tegenaan en wat zijn spannende, bepalende situaties waar zij met te maken hebben gehad.

Verder werken we met oud-collega Kees Dorresteijn van BNR aan een podcast over het eerste jaar burgemeesterschap. Kees volgt mij een jaar lang en pas over een jaar gaat hij publiceren. Dat is een spannend proces.”

Wat was het radiomoment van het jaar?

“Dat is best een moeilijke vraag. Voor de radio als geheel denk ik het feit dat Edwin Evers niet meer dagelijks te horen was. Verder was de viering van 100 jaar radio een prachtige gebeurtenis, met de odes aan Frits Spits en Felix Meurders als hoogtepunt.

Bij BNR zagen we nieuwe programma’s als ‘BNR’s Big 5’ en ‘Ask Me Anything’ zich ontwikkelen. En persoonlijk vond ik het erg bijzonder om na ruim tien jaar op mijn laatste dag bij BNR weer eens een radioprogramma te presenteren.”

Wat was de grootste verrassing op radiogebied in 2019?

“Echt enorme verrassingen kan ik zo niet noemen. Bijzonder dat NPO Radio 2 heeft standgehouden. En ik had na het Radiogala een enorme doorbraak verwacht van Bram Krikke. Maar misschien komt die nog.”

“ik had na het Radiogala een enorme doorbraak verwacht van Bram Krikke”

Wat verwacht van je van 2020?

“Ik heb geen glazen bol. NPO Radio 2 zal het goed blijven doen. Q is met een mooie comeback bezig. Wat doet Radio 10? Stabiliseren of nog verder groeien. En waar vindt Radio 538 de hernieuwde scherpte zonder in te boeten aan luisteraars? Ik ben ook benieuwd naar de nieuwe programmering van NPO Radio 1 en natuurlijk hoe BNR zich handhaaft in het geweld.”

Foto: BNR Nieuwsradio