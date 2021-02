NPO Radio 2 is ook tijdens december-januari marktleider gebleven. De zender is dankzij de Top 2000 weer de best beluisterde zender van Nederland, maar scoort geen record zoals vorig jaar toen het marktaandeel 19 procent was. Ondanks een derde plaats doet Qmusic over een jaar gezien de beste zaken.

Ook de Top 4000 zorgt deze periode voor een kleine groei bij Radio 10, over één periode komt er 0.1 procentpunt bij. Bij Radio 538 (Missie 538) en NPO 3FM (Serious Request: The Lifeline ) is weinig effect te zien van de decemberactie in de luistercijfers.

Over een jaar gezien doen Qmusic (+1.6), NPO Radio 5 (+1) en NPO Radio 1 (+0.6) goede zaken. Radio 2 levert over een jaar het meeste in, dit komt mede door het record van de zender vorig jaar met 19 procent marktaandeel.

Station dec - jan

2021 nov - dec

2020 dec - jan

2020 01. NPO Radio 2 17.8 % 17.4 % 0.4 19.0 % 1.2 02. Radio 10 10.9 % 10.8 % 0.1 11.3 % 0.4 03. Qmusic 10.1 % 10.4 % 0.3 8.5 % 1.6 04. Sky Radio 9.6 % 9.8 % 0.2 9.7 % 0.1 05. Radio 538 8.6 % 8.6 % = 9.6 % 1 06. NPO Radio 1 7.5 % 7.4 % 0.1 6.9 % 0.6 07. NPO Radio 5 5.1 % 5.2 % 0.1 4.1 % 1 08. Radio Veronica 2.9 % 2.9 % = 3.1 % 0.2 09. 100% NL 2.6 % 2.3 % 0.3 2.5 % 0.1 10. NPO Radio 4 2.3 % 2.3 % = 2.5 % 0.2 11. NPO 3FM 1.9 % 2.0 % 0.1 2.2 % 0.3 12. SLAM! 1.1 % 1.0 % 0.1 1.1 % = 13. classicnl 1.0 % 1.0 % = 0.9 % 0.1 14. Sublime 0.6 % 0.6 % = 0.7 % 0.1 15. Kink 0.6 % 0.6 % = % 16. BNR Nieuwsradio 0.6 % 0.6 % = 0.6 % = --. ORN Radio 7.6 % 7.4 % 0.2 7.4 % 0.2 --. Overige zenders 5.4 % 5.6 % 0.2 5.5 % 0.1 --. E Power Radio 4.0 % 4.0 % = 4.2 % 0.2

Stijgers 100% NL, NPO Radio 1, NPO Radio 2, ORN Radio, Radio 10 en SLAM! Dalers NPO 3FM, NPO Radio 5, Overige zenders, Qmusic en Sky Radio Gelijk BNR Nieuwsradio, E Power Radio, Kink, NPO Radio 4, Radio 538, Radio Veronica, Sublime en classicnl

De luistercijfers zijn gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.629 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 51 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 51 minuten). De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 29 minuten (vorige periode: 4 uur en 26 minuten).