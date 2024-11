Jasper Leijdens stopt bij KINK. De radio-dj heeft geen plek gekregen in de nieuwe programmering, die komend weekend ingaat. Jasper is maandag voor het laatst te horen, laat programmadirecteur Michiel Veenstra weten aan RadioFreak.nl.

Jasper was de afgelopen vijf jaar te horen op KINK. Hij begon er in 2019 met een programma overdag, maar de laatste jaren maakte hij ‘KINK In Touch’ en daarna ‘KINK 1500’ in de avonduren.

In 2021 verlengde hij zijn contract bij de zender nog, maar nu vertrekt de 31-jarige radiomaker dus bij KINK. Maandag maakt hij tussen 21:00 uur en 00:00 uur zijn laatste programma. De uren worden non-stop.

3FM

In 2017 stopte Jasper bij NPO 3FM. “Soms worden dingen van bovenaf bepaald hier en daar kun je heel veel van vinden, en dat vind ik ook, maar ik vind het vooral heel jammer”, zei hij destijds.

Foto: KINK