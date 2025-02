NPO 3FM gaat met PowNed en Sebastiaan Ockhuysen in gesprek over het radioprogramma dat hij donderdagnacht maakte. Daarin was Sebastiaan met dubbele tong te horen. “Het lijkt erop dat Sebastiaan een leuke avond had voordat zijn programma begon. Maar aangeschoten een radioprogramma presenteren is natuurlijk geen goed idee”, zegt een woordvoerder van 3FM.

De betreffende radio-uitzending staat inmiddels niet meer online. Volgens de 3FM-woordvoerder heeft Sebastiaan “uit schaamte voor zijn actie” zelf de uitzending offline gehaald. “Hij heeft een harde les geleerd door dit voorval”, zegt ze. “We gaan hier samen met PowNed en Sebastiaan over in gesprek.”

Sebastiaan zei zaterdag, toen hij weer op 3FM te horen was, geen woord over zijn beschonken uitzending van een dag eerder.

Een fragment uit de beschonken uitzending werd via sociale media volop gedeeld:

Foto: NPO 3FM