(Dit is een partnerbijdrage van Gebruik je Stem. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Met de onlinecursus Gebruik je Stem ontdek en ontwikkel jij je unieke stemgeluid. Dit met behulp van lesmateriaal (video’s en downloads). Wil jij je stem op een professionele manier gaan inzetten, of juist je techniek verfijnen, dan is deze betaalbare cursus iets voor jou. Lees verder voor een speciale korting voor de lezers van RadioFreak.

Een allesomvattende stemtraining

Gebruik je Stem is er om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om de magie van de eigen stem te ontdekken. Na het doorlopen van deze 3 uur durende stemtraining communiceer je doeltreffend en met meer overtuiging, zelfvertrouwen, tekstbegrip en empathie. Voor zowel ervaren als beginnende voice-overs. Maar ook journalisten, presentatoren, en content-/mediamakers. In 10 lessen zet jij serieuze stappen om een volwaardig stemprofessional te worden. Of je al ervaring hebt of niet, deze cursus bevat genoeg info voor iedereen en is daarom allesomvattend.

Krijg les van 6 docenten

Het is een initiatief van Eelco Wijninga. Hij is al meer dan 25 jaar mediaproducent en geeft deze training samen met 5 stemprofessionals. Deze gastdocenten leren je meer over specifieke onderwerpen, vanuit hun eigen ervaring in de praktijk. Alle lessen zijn ook voorzien van oefenmateriaal, zodat je direct zelf aan de slag kan. Zo leer jij je stem én jezelf beter kennen. Je krijgt inzichten in de wereld van de reclame, podcast of in-beeld presentatie en het opstellen en voorlezen van een nieuwsbulletin. Ook word je technische kennis bijgebracht op het gebied van microfoons en opname. Een voorproefje vind je al op LinkedIn, Facebook of Instagram.

Een cursus met korting

De e-learning kost normaal € 125,- euro (incl. btw). Je kan deze cursus nu bestellen op de website: gebruikjestem.nl. Gebruik deze kortingscode, bij het afrekenen, voor 40% korting (je betaalt 75,- inclusief btw). Kortingscode: BF40 (geldig tot 31 december 2024).

(Dit is een partnerbijdrage van Gebruik je Stem. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)