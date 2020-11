Domien Verschuuren en zijn vaste producer Bas Louissen zijn afgelopen vrijdag na 9,5 jaar samenwerken uit elkaar gegaan. De Qmusic-dj noemt ‘een optelsom van heel veel dingen’ als oorzaak, maar zegt vooral dat hij en Bas ‘te veel in elkaars leven zitten’.

Domien maakte samen met Bas de ochtendshow op NPO 3FM en de laatste twee jaar de middagshow op Qmusic. Daarnaast presenteren beide de populaire ‘Man Man Man’-podcast. Afgelopen zomer begon Domien te twijfelen over de samenwerking. “Ik had het gevoel dat ik iets miste om mij heen, binnen de radio. Ik kon mijn vinger er niet goed opleggen wat het was”, zei hij onlangs in hun eigen podcast.

“Bas en ik gingen naar Q om daar de middagshow te doen”, vervolgt Domien. “Maar in die twee jaar is onze podcast ook groter geworden. We zaten zo erg in elkaars leven, naast vrienden ook professioneel, op twee best wel high profile plekken, namelijk de middagshow op Q en deze podcast. Een van die twee gaat er last van krijgen en misschien is dat wel Q geworden.”

Op elkaars lip

Op een donderdagavond hakte Domien de knoop door. “Ik heb er heel lang over nagedacht”, benadrukt hij. “Maar Bas en ik zien elkaar iedere dag, maandag tot en met donderdag. Dan vaak ook nog op vrijdag omdat we iets voor de podcast deden en dan vaak in het weekend nog omdat we theater deden. Dan zit je zo op elkaars lip.”

Bas zegt het besluit van Domien te snappen. “Ik ben ook helemaal niet boos en ik ben er ook heel erg ok√© mee. Ik vind het alleen wel jammer dat we niet zijn gaan zitten om te bespreken wat er aan de hand was, om te kijken of we het nog samen kunnen en willen. Maar ik snap het. Ik zie zelf ook wel in dat na 9,5 jaar samenwerken, het te veel is.”

Bas was vrijdag voor het laatst werkzaam bij Qmusic. Hij gaat zich richten op freelancewerkzaamheden.

Foto: Qmusic