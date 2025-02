Ghislaine Plag, Fernando Halman, Geert Jan Hahn, Fidan Ekiz, Wouter Laumans, Liesbeth Staats, Paul van Liempt en Thomas van Groningen zullen de komende periode afwisselend Art Rooijakkers vervangen op BNR Nieuwsradio. Vanwege een operatie aan zijn stembanden kan hij tijdelijk niet presenteren op de zender.

Ghislaine Plag trapt maandag af met de Big Five die de hele week in het thema staat van de Nederlandse misdaadjournalistiek. Eerder was ze dagelijks te horen op NPO Radio 1. Ook NPO-stemmen Fernando Halman (FunX) en Fidan Ekiz (NPO Radio 1) zullen te horen zijn. De andere stemmen zijn vaker te horen op BNR.

Rooijakkers presenteerde De Big Five samen met Diana Matroos. “Samen met Diana hebben we met deze ongelooflijk kundige mix van interviewers weer een mooi team klaar staan om de honneurs waar te nemen tijdens de afwezigheid van Art,” aldus Marc Adriani, hoofdredacteur BNR.

De Big Five is elke werkdag van 10:00 tot 11:00 uur te beluisteren op BNR.

Foto: Roland J. Reinders / KRO-NCRV