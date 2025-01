ALLsportsradio maakt van zondag 2 tot en met zondag 9 februari een dagelijkse middagshow vanaf het ABN AMRO Open tennistoernooi in Rotterdam. De uitzendingen staan geheel in het teken van dit tennistoernooi. Elke dag is Robert Denneman tussen 17:00 tot 18:00 uur te horen op de online zender met speciale afleveringen vanuit Ahoy.

Regelmatig schuiven ook toernooidirecteuren Richard Krajicek en Esther Vergeer aan in de studio met de laatste updates van het toernooi. Toernooidirecteur Richard Krajicek: “Voor de bezoekers van het toernooi is het mooi om te zien hoe radio gemaakt wordt en om mee te genieten van de gesprekken over sport. Voor de fans thuis biedt het unieke verhalen over het toernooi met veel bijzondere gasten. Ik kijk ernaar uit om regelmatig aan te schuiven.”

Foto: ALLsportsradio