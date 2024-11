Fernando Halman viert op 12 december dat hij 15 jaar lang de ochtendshow van NPO FunX maakt. Hij presenteert die dag een vijftien uur durende radiomarathon, waar vrienden, familie, artiesten en luisteraars bij aan mogen schuiven. Tijdens de radioshow laat hij vijftien wensen van luisteraars in vervulling gaan. Het programma is te horen tussen 06:00 en 21:00 uur op FunX.

Volgens de zender is Fernando de langstzittende ochtend-dj van Nederland. “Het is een eer om al vijftien jaar de ochtendshow op FunX te mogen presenteren”, zegt Ferando. Deze radiomarathon is niet alleen een viering van mijn jubileum, maar ook een kans om iets terug te geven aan de FunX-luisteraars die iedere dag luisteren.”

Radiomarathon

Tijdens de marathon schuiven ieder uur andere sidekicks aan in de studio, waaronder Barend & Wijnand, Morad & Shay, Najib Amhali, Défano Holwijn, Rotjoch, Boer Ayoub, Timor Steffens en Ouassima. Tijdens de marathon treden artiesten op die een unieke band met Fernando hebben. Luisteraars zijn van harte welkom om langs te komen en het bijzondere moment met Fernando te vieren. Tijdens het laatste uur is er een feestelijke afsluiting, met een verrassingsoptreden van “een grote FunX-artiest”.

Foto: NPO FunX/Nikki van Toorn