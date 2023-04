Het is nog onzeker of Rob Stenders zenderbaas kan blijven van Radio Veronica. De zender is nu van Talpa Network, maar wordt overgenomen door het Belgische Mediahuis. Volgens Talpa ligt het “zeker in de lijn der verwachtingen” dat Stenders kan blijven. “De komende periode wordt de overeenkomst gefinaliseerd. Tot die tijd blijft Radio Veronica onder de vlag van Talpa Network en zijn er nog geen concrete veranderingen”, aldus een woordvoerder tegen ANP.

Stenders zelf ondersteunt de verkoop van de zender. “Alle manieren om Veronica zoveel mogelijk kans te geven op een FM-frequentie zijn voor mij legitiem”, zegt hij tegen ANP. “Dit zou wel eens de beste manier kunnen zijn.”

Ondernemingsraad

Ook voor het andere personeel van de radiozender is er onzekerheid. De overname is nog niet helemaal afgerond, er moet onder meer nog een adviestraject met de ondernemingsraad van Talpa Network worden doorlopen. De bedoeling is wel dat de overname voor de FM-veiling wordt afgerond.

De Belgische uitgever Mediahuis neemt zowel Radio Veronica als RadioCorp, de eigenaar van SLAM! en 100% NL over. Daarmee word het bedrijf in één klap een belangrijke speler op de Nederlandse radiomarkt. Mediahuis is nu ook al eigenaar van Sublime, Nostalgie en kranten als De Telegraaf, NRC en De Limburger en websites als MetroNieuws en Speurders.

Foto: Radio Veronica | Ben Houdijk