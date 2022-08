Radiozender Nostalgie zendt in Nederland sinds vanochtend uit via DAB+. De radiozender wordt onder de vlag van Audiohuis, van NRC, gelanceerd op de digitale radio. Daarmee heeft Audiohuis, naast Sublime, voortaan een tweede radiozender in Nederland.

Radio Nostalgie bestaat al sinds de jaren 80 en is na de lancering in Nederland in 26 landen actief. Het is een non-stop radiozender waarop klassiekers uit de jaren 70, 80 en 90 te horen zijn. Nostalgie richt zich op luisteraars van 35 jaar en ouder.

DAB+

“Eindelijk is Nostalgie in Nederland”, zegt Mandy van der Wal, directeur van Audiohuis. “Op Nostalgie hoor je een programmering die is afgestemd op elk moment van je dag. Daarmee zijn we al succesvol in België. We kijken uit naar een mooie start voor Nostalgie in Nederland.”

Nostalgie is te beluisteren via DAB+, hiervoor moeten luisteraars via hun DAB+ radio zoeken naar nieuwe radiozenders.

Foto: Audiohuis