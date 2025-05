Een illegale webradio, die een ‘breed scala’ aan muziek van Nederlandse artiesten uitzond, is offline gehaald. De online zender weigerde volgens rechtenorganisatie Stichting Brein om de benodigde licenties te krijgen, die verplicht zijn voor het draaien van de muziek. “Dit handelen benadeelt direct de muzikanten en muziekmaatschappijen, die hierdoor inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten mislopen”, aldus Brein.

De rechtenorganisatie waarschuwt andere radiostations die zonder vergunning muziek uitzenden waaraan rechten zitten. “Wie willens en wetens nalaat de benodigde licenties te regelen, riskeert dat BREIN op de stoep staat. In dat geval stopt de muziek en zijn de financiële consequenties vaak aanzienlijk hoger dan de kosten van een reguliere licentie.”

Licentie kopen

Brein wijst erop dat een licentie voor het online uitzenden van muziek via een radiostation eenvoudig online te regelen is, bijvoorbeeld via de website mijnlicentie.nl.

“Hier is uitgebreide informatie te vinden over de verschillende tarieven die gelden, variërend van aantrekkelijke tarieven voor kleinere, meer hobby-matige initiatieven met een luisteraarsbereik tot 100 of 500 personen, tot de gangbare tarieven voor commerciële stations.”

