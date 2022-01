De stap van tv-presentator naar radiomaker vindt Astrid Kersseboom geen stap achteruit. “Het Radio 1 Journaal is inhoudelijk zo uitdagend, daarvoor moet je echt iets kunnen. Bijna een eer om te mogen doen”, zegt ze in BN De Stem. “Waarom zou tv meer waard zijn dan radio? Veel mensen begrijpen deze overstap, anderen vinden het jammer omdat ze weinig radio luisteren. Maar nog niemand heeft gevraagd: ben je weggepromoveerd?”.

Sinds begin dit jaar is Astrid te horen als nieuwe presentator van het ‘NOS Radio 1 Journaal’. “Hoofdredacteur Marcel Gelauff vroeg: zou jij het willen? Ik dacht: ja, dat klinkt eigenlijk wel leuk. Ik heb het er een weekend over nagedacht en op maandag heb ik ja gezegd. Dan ga je een vervolgtraject in en proefuitzendingen maken.”

Volgens Astrid waren er meer gegadigden om Jurgen van den Berg in de ochtend op Radio 1 op te volgen. “Ik moest wel even mijn best doen om mijn plek te veroveren. Tandje erbij. Dat gaf wel wat wedstrijdspanning. Ik moest toch laten zien dat ik het kan. Na een paar weken kwam het verlossende telefoontje: we gaan je voordragen. Dat was wel een yes-momentje”, zegt ze in de krant.

Foto: NOS