Bram Krikke vindt het “Spijtig” dat Frank Dane uit de ochtend van Radio 538 is gehaald. “Ja, die arme man. Ik heb wel met hem te doen”, zegt de dj van Qmusic tegen Telegraaf TV. “Hij deed het best leuk. Zeker als je hoort dat het onverwacht voor hem was, dan is dat toch wel vrij pijnlijk.”

Eind vorig jaar kreeg Frank Dane te horen dat zijn ochtendshow moest stoppen. “Het kwam voor mij als donderslag bij heldere hemel. Het was na Kerst, in de vakantie, en ik zou de volgende dag vertrekken naar Spanje. Ik werd gebeld met de vraag of ik naar Talpa wilde komen. We hebben gebeld en toen hoorde ik dat ze wilden stoppen met de ochtendshow”, aldus Frank in RTL Boulevard.

“Ik heb niet het idee dat de radiowereld enorm verhardt is”, reageert Qmusic-dj Mattie Valk. “Dat er rare dingen gebeuren in de radiowereld is van alle tijden hoor.” Eva Koreman van 3FM is dat wel met hem eens. “Ik denk dat je door sociale media meer ziet wat er gebeurd. Voorheen gebeurde precies hetzelfde, maar was het minder zichtbaar.”

