Dennis Hoebee heeft gisteren weer zijn eerste uitzending gemaakt op Radio Veronica. Na een ‘radiostilte’ van ruim anderhalf jaar, was de dj weer te horen op de zender. “Nou, dat was inderdaad een flinke omrit. Ik heb er zo’n beetje anderhalf jaar over gedaan. Maar het is goed weer goed om weer terug te zijn”, zei hij.

Dennis vergeleek zijn radiostilte met een lange vakantie. “Ik weet niet of je dat gevoel kent dat als je terugkomt van vakantie, dat je huis dan toch weer net een beetje anders voelt dan dat het was toen je wegging. Het leuke is: er is ook nog verbouwd, er zijn wat dingetjes veranderd. Het is een mooier huis geworden.”

“Ik vind het heel leuk om weer terug te zijn”, zei Dennis:

De radiomaker is voortaan op zaterdag en zondag van 12:00 tot 14:00 uur te horen op Radio Veronica. Dennis moest in de zomer van 2020 vertrekken bij het radiostation vanwege een reorganisatie bij moederbedrijf Talpa Network.

