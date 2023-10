Hardwell keert terug bij Radio 538. De Nederlandse dj stopte in 2021 met zijn radioprogramma ‘Hardwell On Air’ dat jarenlang wereldwijd werd uitgezonden, waaronder ook door Radio 538. Nu keert hij dus terug, maar in plaats van wekelijks gaat hij slechts één keer per maand radio maken.

Hardwell zal iedere eerste vrijdag- op zaterdagnacht van de maand te horen zijn tussen 2:00 en 3:00 uur. Op dat tijdstip is de overige weken een herhaling van de ‘538 Weekendmix’ te horen, die vervalt als de show van Hardwell wordt uitgezonden. De eerste uitzending is op 4 november.

In 2011 begon Hardwell, in navolging van onder meer Armin van Buuren en Tiësto, met zijn eigen radioprogramma. De eerste jaren zond SLAM! de show uit; in 2014 stapte hij over naar Radio 538. De show was op tientallen radiozenders wereldwijd te horen en stopte met de 500e aflevering.

Ik ben mega enthousiast over de comeback van ‘Hardwell On Air’ op de radio! De show was altijd de perfecte manier om te verbinden met mijn fans en de muziek te delen waar ik zoveel passie voor heb. Het heeft even geduurd om deze herlancering voor elkaar te krijgen, maar ik kijk er ontzettend naar uit om dit nieuwe HOA-tijdperk af te trappen in samenwerking met Radio 538!”, zegt Hardwell in een persbericht.