KINK is vanochtend begonnen met het uitzenden van zijn jaarlijkse allertijdenlijst: de ‘KINK 1500’. De lijst, die is samengesteld aan de hand van 125.000 stemmen van luisteraars, is tot en met volgende week vrijdag te horen.

De ‘KINK 1500′ zal dagelijks van 6:00 tot 19:00 uur te horen zijn. ’s Avonds en ’s nachrs worden de nummers die dag zijn uitgezonden nog eens herhaald. Het radiostation volgt qua dj’s de normale programmering met daaraan toegevoegd Joy Stempher. Zij zal van 23:00 tot 3:00 uur de herhaling van de lijst presenteren. Michiel Veenstra neemt in het weekend het eerste uur tussen 6:00 en 7:00 uur voor zijn rekening.

Muse en Foo Fighters staan het vaakst in de lijst, allebei met 22 tracks. Er staan 36 platen in de ‘KINK 1500’ die dit jaar zijn uitgebracht. “Ten opzichte van vorig jaar zijn er liefst 196 nieuwe titels binnengekomen”, laat KINK verder weten. “De hoogste nieuwe binnenkomers zijn Lost van Linkin Park op 116, STONE met Money (Hope Ain’t Gone) op 137 en Boygenius met Not Strong Enough op 160. De hoogst genoteerde Nederlandse track is Witch Doctor van De Staat – hoe hoog deze track eindigt is afhankelijk van de stemronde voor de top 10. De Staat is met 12 noteringen in ieder geval de meest geliefde Nederlandse band bij de KINK-luisteraars.”

Wie er bovenaan de ‘KINK 1500’ staat, is nog niet bekend. Luisteraars kunnen de volgorde van de 10 hoogstgenoteerde platen nog bepalen door hun stem uit te brengen. Vorig jaar stond ‘Everlong’ van Foo Fighters op nummer 1. De top 10 van dit jaar ziet er (op alfabetische volgorde) als volgt uit:

De Staat – Witch Doctor

Editors – Papillon

Foo Fighters – Everlong

Metallica – Master of Puppets

Muse – Knights of Cydonia

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Nothing But Thieves – Amsterdam

Pearl Jam – Black

Queens Of The Stone Age – No One Knows

The Cure – A Forest

Foto: Nathan Reinds