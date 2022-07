Giselle van Cann (56) volgt Marcel Gelauff op als hoofdredacteur van NOS Nieuws. Ze maakt sinds 2008 onderdeel uit van de hoofdredactie van de NOS en was de afgelopen jaren onder meer verantwoordelijk voor de radio-uitzendingen van de NOS. Daarnaast focuste ze zich op de online uitingen van de NOS en de jongerenmerken NOS op 3 en NOS Stories.

Giselle studeerde bedrijfseconomie in Rotterdam en begon in 1992 als financieel journalist bij Het Financieele Dagblad. Ze groeide, via een functie als politiek verslaggever, door tot adjunct-hoofdredacteur van de krant. In 2008 maakte Giselle de overstap naar de NOS, waar ze onder Hans Laroes adjunct-hoofdredacteur werd. Per 1 september neemt ze de functie van hoofdredacteur over van Marcel Gelauff die na 11 jaar stopt.

Een eer

Giselle zegt in een persbericht: “Het is een eer om hoofdredacteur te mogen zijn van NOS Nieuws. Tegelijkertijd voel ik het als een opdracht om er als nieuwsorganisatie voor iedereen te zijn en onze publieke journalistieke rol waar te maken. Ik kan daarbij voortbouwen op de krachtige redactie die Marcel achterlaat en kijk samen met adjunct-hoofdredacteuren Bart Leferink en Wilma Haan met vertrouwen naar de toekomst.”

Volgens NOS-directeur Gerard Timmer heeft Giselle “een scherp en innovatief oog voor de journalistieke uitdagingen die de ontwikkeling in de maatschappij en het medialandschap met zich mee brengen”. Hij zegt verder: “Ik heb veel vertrouwen in de visie van Giselle en de betekenis daarvan voor NOS Nieuws, en kijk er ook naar uit om met haar verder te bouwen aan de journalistieke samenwerkingen die we de afgelopen jaren zijn aangegaan, waaronder die met de NTR en met de regionale en lokale omroepen”.

Foto: NOS / Stefan Heijdendael