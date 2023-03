Giorgio Hokstam gaat de ochtendshow van 100% NL presenteren. Vanaf maandag 27 maart is hij elke ochtend tussen 06:00 – 10:00 uur te horen de zender. De dj neemt het stokje over van Koen Hansen, die schuift op in de programmering naar 10:00 tot 13:00 uur. Thomas van Empelen gaat naar het weekend van 100% NL en is van maandag tot en met donderdag te horen bij SLAM! tussen 10:00 en 12:00 uur.

Voor de zender is Giorgio geen onbekende, de afgelopen maanden was hij in het weekend te horen op 100% NL. Momenteel valt hij al in bij de ochtendshow. “De ochtendshow is voor radio dj’s eigenlijk het hoogst haalbare, een ‘Holy Grail’ zou je het bijna noemen.” Zegt de dj over zijn nieuwe programma. “Ik ben dan ook meer dan vereerd om op zo’n belangrijk moment van de dag, onderdeel te kunnen zijn in het leven van onze luisteraars! Met een brede glimlach en een bak positieve energie probeer ik iedere dag weer feestelijk te starten.”

Martijn Zuurveen, Radio Director RadioCorp:“Het is te gek dat Giorgio de ochtendshow gaat maken. Giorgio’s liefde voor Nederlandse muziek is de perfecte match voor 100% NL. Ook ben ik er erg blij dat Koen elke werkdag van 10 uur tot 13 uur te horen is. 2,5 jaar vroeg opstaan is zwaar. Fijn dat de luisteraars Koen alsnog elke dag horen, maar dan iets later op de ochtend.”

Eerder was Giorgio te horen op SLAM! en FunX.

De programmering

Maandag t/m donderdag

06:00 – 10:00 uur: Goedemorgen 100% NL met Giorgio Hokstam

10:00 – 13:00 uur: Koen Hansen

13:00 – 16:00 uur: Colin Banks

16:00 – 19:00 uur: De Barry Paf Show met Barry Paf

19:00 – 00:00 uur: De beste muziek van Nederland

Vrijdag

00:00 – 06:00 uur: Non-stop

06:00 – 10:00 uur: Goedemorgen 100% NL met Giorgio Hokstam

10:00 – 13:00 uur: Koen Hansen

13:00 – 16:00 uur: Colin Banks

16:00 – 19:00 uur: Stephan Jacobs

19:00 – 00:00 uur: Non-stop

Zaterdag

00:00 – 09:00 uur: Non-stop

09:00 – 12:00 uur: Thomas van Empelen

12:00 – 15:00 uur: Stephan Jacobs

15:00 – 17:00 uur: 100% NL Top 20 met Colin Banks

17:00 – 00:00 uur: Non-stop

Zondag

00:00 – 09:00 uur: Non-stop

09:00 – 12:00 uur:Thomas van Empelen

12:00 – 17:00 uur: Stephan Jacobs

17:00 – 00:00 uur: Non-stop