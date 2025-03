Lex Harding, oprichter van onder meer Radio 538 en Sky Radio, vindt dat er anno 2025 soms ‘verbale diarree’ op de Nederlandse radio te horen is. “Soms ergert me dat wel. Dan denk ik van: schop eens al die mensen de studio uit, ga in je eentje zitten en communiceer met de luisteraar, en niet met die mensen in de studio. Dat hoort een diskjockey te doen”, zei Lex gisteren in ‘De Perstribune’ op NPO Radio 1.

Lex, die over twee weken 80 jaar wordt, heeft een lange staat van dienst in de radiowereld en wordt gezien als een van de iconen van de Nederlandse radio. Hij werd bekend bij de voormalige zeezender Radio Veronica en richtte later samen met Erik de Zwart het commerciƫle station Radio 538 op.

“Dat is wel een dingetje”, zei Lex gisteren over 538. “Ik kwam van de zender op zee, die werd de nek omgedraaid. CommerciĆ«le zenders mochten toen heel lang niet, maar ik wilde toch dat radiostationnetje terug. En dat is aardig gelukt met Radio 538.”

‘Meer een entertainer’

De ‘radioveteraan’ is ook een van de bedenkers van de Nederlandse Top 40, die nog elke week te horen is op Qmusic. Toch vindt Lex dat niet overal de radioprogramma’s er op vooruit zijn gegaan. “De diskjockey van tegenwoordig is meer een entertainer. Die zitten te lachen en verhaaltjes te vertellen.”

Foto: Screenshot NPO Radio 1