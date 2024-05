Rob van Someren heeft recht op meerdere salarisverhogingen die eerder door zijn werkgever Radio 10 juist werden geweigerd. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam beslist, in een uitspraak die vandaag gepubliceerd is. Rob heeft over meerdere jaren recht op een salarisverhoging.

Rob had zijn werkgever Talpa Network, het moederbedrijf van Radio 10, voor de rechter gedaagd. Inzet was de Performance Management Cyclus (PMC), wat zoiets is als een bonus bij goed functioneren. Nadat Robs contract in 2020 werd aangepast, veranderde ook zijn beloningsregeling.

Individuele beloningsafspraken

Hij trok daarover aan de bel bij zijn leidinggevende, maar die stelde dat Rob geen recht heeft op de bonus, omdat zijn functie niet is ingedeeld in een salarisschaal. Ook zouden volgens Talpa individuele beloningsafspraken met de Radio 10-dj zijn gemaakt. De PMC gold niet voor Rob, was het verweer, ook omdat er met Rob geen doelstellingen zouden zijn vastgesteld. Opvallend detail: Sven van Veen was ook niet ingedeeld in een salarisschaal, maar hij ontving de PMC-verhoging wél jaarlijks.

De rechtbank in Amsterdam heeft Rob in het gelijk gesteld, wat betekent dat Talpa de PMC-verhogingen alsnog aan Rob moet betalen. Het gaat om een verhoging van 3,3 tot 4 procent over zijn salaris, gedurende meerdere jaren.

Rob verdient bij Radio 10 26.900 euro per maand, blijkt uit de rechtbankstukken. Dat betekent dat hij nu recht heeft op tienduizenden euro’s per jaar extra. Hoe groot het exacte bedrag is dat Radio 10 de dj moet betalen, vermeldt de rechtbank niet.

Foto: Radio 10 | William Rutten