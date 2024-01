Gerard Ekdom blijft tot eind juli te horen op Radio 10. De jock maakte vanochtend bekend dat hij overstapt naar Radio Veronica, waar hij de ochtenduren gaat presenteren. Maar voorlopig is Gerard nog op Radio 10 te horen met ‘Ekdom in de Morgen’.

“Na vijf en een half jaar bij Radio 10 vond ik het tijd voor de volgende stap”, schrijft Gerard op Instagram over zijn vertrek naar Radio Veronica. “En dat is de spannendste en de meest risicovolle stap die ik ooit heb gemaakt. En man, daar heb ik zin in. Dit avontuur beleef ik niet alleen, dat doe ik met een toffe vriendenclub. Rob Stenders, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof gaan er ook volledig voor.”

‘Retespannend’

Gerards contract bij Radio 10 loopt binnenkort af. “Ik heb het al die jaren enorm naar mijn zin gehad bij Talpa en Radio 10, maar zoals Eminem al rapte: “This opportunity Comes Once In A Lifetime”. For the love of music and radio. Bij Veronica ga ik wederom de ochtendshow doen, dus je kunt met me blijven opstaan. Het is retespannend en doodeng, maar ik volg mijn hart en mijn gevoel en dat is altijd goed.”

Foto: Radio 10 | Jesaja Hizkia