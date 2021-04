Gijs Staverman heeft overwogen om even een ‘radiobreak’ te nemen. “Ik dacht: misschien ga ik even een tijdje stoppen met radio, ga ik iets anders doen. Maar ik wist niet zo goed wat, want radio is eigenlijk het enige dat ik kan en dat ik ook ontzettend leuk vind om te doen”, zegt Gijs in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Afgelopen maandag werd bekend dat Gijs vanaf 10 mei het tijdslot tussen 14:00 en 16:00 uur gaat presenteren. “Ik merkte aan mezelf dat ik het laatste half jaar zat met de vraag wat ik nog meer wilde doen met ‘Gijs 2.0’ tussen de middag. We hebben vrijwel alles gedaan wat we wilden doen. Op dat moment kreeg ik de vraag of ik ’s middags twee-vier wilde gaan doen. Dat vind ik eigenlijk best wel leuk, dacht ik.”

Toch was even stoppen met radiomaken volgens Gijs ook ‘echt een optie’. “Ik doe dit nu 30 jaar lang. Maar ik heb nu ook een fantastisch gezin, dan is het ook weleens leuk om me daar mee bezig te houden.”

‘Belangrijk tijdslot’

Dat de ochtend- lunch- en middagshow vaak worden gezien als belangrijkste uren van een zender, daar zegt Gijs het niet helemaal mee eens te zijn. “Rob Stenders heeft tussen twee en vier een fantastisch programma gemaakt. Dat tijdslot is een van de best beluisterde tijdsloten van Radio 2. De daguren zijn ook door corona ineens ontzettend belangrijk geworden, dat hebben wij ook gezien in de luisteruren. Ik vind het een hele eer dat ik daar een programma mag maken.”

Gijs gaat naar eigen zeggen ‘keihard concurreren’ met Rob Stenders, die vanaf juni op hetzelfde tijdstip zijn Platenbonanza voortzet bij Radio Veronica. “Het programma gaat over muziek, het gaat over Radio 2, het over mij, over alle dingen die ik zelf leuk vind”, aldus Gijs over zijn nieuwe show.

Publieke omroep

8,5 jaar geleden maakte de jock de overstap van Qmusic naar Radio 2. “Ik vond de publieke omroep destijds een vrij stoffige organisatie”, zegt Gijs, die zijn mening inmiddels heeft bijgesteld. “Ik voel me nu heel erg thuis bij Radio 2. Ik heb een prachtige omroep waar ik voor mag werken. En de publieke omroep is een heel mooi instituut, waar heel veel mensen naar luisteren en kijken.”

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2