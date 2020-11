Sky Radio heeft met de online zender Sky Christmas 30 procent meer luisteraars dan vorig jaar. Dat zegt zenderbaas Uunco Cerfontaine tegen het ANP. “Vorige week zaten we al op bijna 20.000 luisteraars. Dat is 30 procent hoger dan in 2019.”

Volgens Uunco is de toenemende populariteit te ‘danken’ aan de coronacrisis. “Zeker met dat rare jaar dat we hebben gehad, hunkert iedereen naar kerst, gezelligheid en een gevoel van sfeer.” In september ging de kerstzender al online. “Meteen hadden we 4000 luisteraars per dag, terwijl het nog mooi weer was.”

Vorig weekend zei Uunco al over kerstmuziek op ‘hoofdzender’ Sky Radio zelf: “Met corona verlangen mensen meer dan ooit naar het gezellige samen zijn-gevoel dat kerst geeft. Een ‘alles komt goed’-gevoel, dat is toch wel vaak de ondertoon. Ik denk dat we nog meer gaan knallen dan ooit.”

‘Hang naar nostalgie’

Kerstklassiekers stonden al vroeg weer in de hitlijsten. Volgens Radio 10-dj Gerard Ekdom mag je nu ‘ongestraft’ vroeg beginnen met kerstmuziek. “Het grappige is: vroeger werd je erop afgerekend als je er te vroeg mee begon omdat de sint nog in het land was. Dit jaar niet. We snakken naar gezelligheid, lampjes, noem maar op. Een hang naar nostalgie.”

Eigenaar Talpa Network noemde vorig jaar de decembermaand “de beste kerstperiode in 16 jaar tijd”.