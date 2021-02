Frank van ’t Hof vervangt Rob Stenders op NPO Radio 2. Wat de definitieve invulling wordt van het tijdslot van Rob Stenders op NPO Radio 2, is nog niet bekend. De radiomaker kondigde vanmiddag aan de overstap te maken naar Radio Veronica. Aankomende vrijdag is Rob al voor het laatst te horen op Radio 2. “Voor de tijdelijke en nieuwe invulling van de programmering zijn we met de NPO in gesprek”, zegt Gert-Jan Hox, directeur content van BNNVARA in een reactie. Ook andere omroepen kunnen inschrijven op het tijdslot.

BNNVARA laat weten het vertrek van Rob Stenders en zijn sidekick te betreuren. “Want we hadden ze het liefst nog heel lang bij ons gehouden. Maar we zijn ze ook dankbaar voor hun grote bijdrage aan BNNVARA en NPO Radio 2. Rob heeft bij ons op het allerhoogste niveau radio gemaakt, met een enorme toewijding en daardoor grote populariteit onder de luisteraars. Hij is daarnaast bovenal iemand met een scherp oor voor bijzondere platen die dankzij hem de weg naar het grote publiek weten te vinden.”

Ook andere mensen uit de radiowereld hebben gereageerd op de transfer. “Jammer, het is een fantastische radiomaker”, zei Ruud de Wild vanmiddag in zijn programma op Radio 2. “Een mooie dag voor Veronica. Welkom bij de club”, twittert Dennis Ruyer.

“Au”, zegt NOS-presentator Jeroen Stomphorst. “Dit is heel fijn transfernieuws”, twittert Marc Adriani, radiodirecteur bij Talpa Network, het moederbedrijf van Radio Veronica.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2