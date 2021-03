Luc Sarneel is vanaf dit weekend tussen 16:00 en 19:00 uur te horen op NPO 3FM, als opvolger van de naar Sublime vertrokken Angelique Houtveen. Luc gaat de nieuwe weekendshow presenteren met wisselende co-hosts uit de stal van BNNVARA. Zo zijn Emma Wortelboer, Jurre Geluk, Sahil Amar Aïssa, Mandy Woelkens, Dzifa Kusenuh en Glodi Lugungu als wisselende gasten te horen.

In de ‘WiWaWeekendShow’ worden volgens BNNVARA diverse thema’s aangesneden. ‘Wat moet je echt in de gaten houden? Van maatschappelijke ontwikkelingen tot de tofste en nieuwste muziek. In terugkerende items als De Sterrenbehandeling en Buiten de Lijntjes doet Luc er alles aan om zijn luisteraar in het zonnetje te zetten.’

Luc over zijn nieuwe programma: “Ik heb heel veel zin om in het weekend de luisteraar in het zonnetje te zetten. Een Sterrenbehandeling van je grootste idool, of je frustratie eruit gooien in de rubriek Buiten de lijntjes: we regelen het. Door de mooie mix van mediamakers in het weekendcollectief wordt elke show anders dan die ervoor.”

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede