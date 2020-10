Giel Beelen is vanochtend begonnen met zijn nieuwe ochtendprogramma op NPO Radio 2. Maar helemaal vlekkeloos verliep de start niet. De jock werd onderweg naar de studio in Hilversum tot stoppen gedwongen door politie. De kersverse Radio 2-dj bleek kilometers zonder zijn achterband te hebben gereden.

“Een wijs dj zei onlangs: volg je hart, dan klopt het altijd”, begon Giel zijn programma vanochtend. “Ik ben het bonken van m’n hart gaan volgen en ik dacht: ‘wat hoor ik nou?’ Het bleek m’n auto te zijn.”

Achterband weg

De Radio 2-dj legde uit wat er gebeurd is. “Ik rijd naar Hilversum en er gaat een lampje branden. ‘Er is iets met je linker achterband’, stond er. Maar hij was net bij de garage geweest, dus ik reed door. Ik dacht al wel: hoor ik nou een geluid? Vervolgens komt er een politieauto naast me rijden. ‘Stop politie’.”

“Ik stap uit en als ik eraan denk, zit mijn hart weer in m’n keel. Ik zie mijn achtervelg zonder band erop. Ongelooflijk. Ik heb nog tien tot vijftien kilometer zo gereden.”

Net op tijd

De Radio 2-dj had zich nog voorgenomen om op tijd in de studio te zijn, maar was uiteindelijk pas net voor vieren in het Radiohuis. “Ik denk nog: ik kom rond een uurtje of twee, net als die boys van ‘Wildgroei’ begonnen zijn. Dan kan ik even alles inregelen, een beetje acclimatiseren. Het is allemaal nieuw. Maar ik ben hier echt net.”

Foto: Videostill BNNVARA