Efteling Kids Radio is het beste online station. De kinderzender won de Online Award en kreeg de prijs uit handen van Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van Beeld & Geluid in Hilversum. Bastiaan Meijer van de podcast Podbast won de award voor beste presentator. De award voor beste podcast van 2020 ging naar de Zelfspodcast van Jaap Reesema en Sander Schimmelpenninck.

Volgens de jury doet Efteling Kids Radio voor kinderen wat Omroep Max doet voor ouderen. “Het bekende pretpark laat met de eigen online zender horen dat radio ook nog steeds een zeer geschikt medium is voor een jonger publiek. Hier kan vooral de publieke omroep nog wat van leren.” Andere genomineerde online stations waren ‘Qmusic Het Foute Uur’, ‘Soulshow Radio’, ‘KINK’ en ‘Olympia Radio’.

Een jury heeft de winnaars gekozen nadat het publiek de nominaties kon doen. KINK was het vaakst genomineerd, maar won uiteindelijk niet. De stichting verenigde-Online Radiostations organiseert de prijzen.

Zelfspodcast

De Zelfspodcast van zanger Jaap Reesema en journalist Sander Schimmelpenninck werd uit de vijf genomineerden geselecteerd als beste podcast van 2020. Postcasthost Jaap Reesema kreeg van presentatrice Mischa Blok de award uitgereikt. De andere genomineerden waren ‘Man Man Man, de podcast’, ‘De Krokante Leesmap’, ‘Gewoon Homo’ en ‘Duister de podcast’.

Volgens de jury is de Zelfspodcast een echte ballenpodcast, maar wel lekker fris en kleurrijk. “Sander Schimmelpenninck is niet de beste presentator op tv maar wel heel goed als podcasthost, omdat hij hier zichzelf kan zijn en niet in een format wordt geduwd. Ook leuk dat co-host Jaap Reesema de jingles van items zelf inzingt.”

Bastiaan Meijer

De award voor Beste Presentator ging naar Bastiaan Meijer van de Podbast. Dj Giel Beelen overhandigde de award aan dit aanstormende talent. Meijer liet andere kanshebbers Michiel Veenstra (KINK), Bas Louissen (Man Man Man, de podcast), Emily Sleven (Sterren NL) en Tim op het Broek (KINK) achter zich.

“Bastiaan Meijer is zijn podcast en heeft zijn format heel goed in zijn vingers”, ordeelt de jury. “Hij is jong, verfrissend, onafhankelijk, oprecht, eerlijk en nieuwsgierig. Hij durft te vragen, draait niet om de brij heen en maakt iedere gast spontaan.”

De jury van de 2020-editie van de Online Radio Awards bestond uit: Peter Contant (hoofdredacteur Max Magazine/ Glossy en voorzitter v-OR), Richard Otto (Tens Media/ uitgever van Spreekbuis.nl), Pierre Papa (Radiocoach), Isabelle Brinkman (Stationvoice RTL/ voormalig dj/vj 3FM en TMF), Liedewij Hentenaar (directeur RAB), Mischa Blok (radio- en podcastmaakster NPO Radio 1), Adam Curry (ondernemer) en Vincent Bijlo (Cabaretier, podcaster en radio columnist).