Jacqueline Smit wordt interim-hoofd van NOS Sport. Ze vult het gat dat is ontstaan na het vertrek van dez vierkoppige hoofdredactie van de sportafdeling van de NOS, na vele meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Eerder was Jacqueline directeur van de 538 Groep, commercieel directeur bij TMG en werkzaam bij Microsoft Nederland.

Ze start per direct; vanwege lopende verplichtingen eerst in deeltijd en per medio april voltijds. Haar aanstelling geldt in beginsel voor een half jaar. Tegelijkertijd start ook de procedure voor een nieuwe hoofdredacteur voor de sportafdeling. Jacqueline gaat zich vooral focussen op de mensen en de cultuur binnen de organisatie, maar wordt wel eindverantwoordelijk voor NOS Sport.

NOS-directeur Gerard Timmer is blij met Smit: “Ik ben blij dat we zo snel iemand van haar kaliber hebben kunnen vinden. Ze heeft de kennis en de ervaring om de gewenste veranderingen bij NOS Sport in gang te zetten.”

Uit meldingen van bijna honderd medewerkers en oud-medewerkers kwam naar voren dat op de sportredactie een onveilig werkklimaat heerst en dat sprake is van grensoverschrijdend gedrag. De meldingen kwamen binnen bij externe vertrouwenspersonen na het nieuws over misstanden bij de tv-programma’s DWDD en The Voice of Holland.