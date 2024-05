Sjoerd den Daas wordt vanaf dit najaar Amerika-correspondent voor de NOS. Hij doet op dit moment nog verslag vanuit China, maar de NOS laat correspondenten na vijf jaar rouleren. Eerder werd al bekend dat Sjoerd stopt in China en dat Laura van Megen hem opvolgt.

In augustus stopt Sjoerd met zijn werk in Peking. Hij komt dan terug naar Nederland, om zich voor te bereiden op de verhuizing naar zijn nieuwe standplaats. In november zal hij aan de slag gaan in de VS met het verslaan van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

“In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier en enthousiasme verslag mogen doen vanuit een fascinerende regio”, zegt Sjoerd in een persbericht. “Makkelijk was dat niet altijd, maar saai was het zelden en dat zal het in de VS voorlopig ook niet worden. Ik zie het als enorme eer en voorrecht om het ervaren team van de NOS in Washington te mogen versterken.”

De NOS heeft niet bekendgemaakt voor welke correspondent Sjoerd de opvolger is, maar waarschijnlijk is dat Marieke de Vries, die vijf jaar in de VS zit. Zij maakte dezelfde overstap en verhuisde in 2019 van China naar de VS.

Foto: NOS / Stefan Heijdendael